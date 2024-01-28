У рамках 22-го туру іспанської Ла Ліги, мадридський Реал гостював у Лас-Пальмаса на Естадіо Гран Канарія і здобув вольову перемогу (2:1). Головний тренер "королівського" клубу Карло Анчелотті прокоментував важку перемогу своєї команди.

"Пропущений гол змінив динаміку гри. Ми ще у першому таймі змінили систему, почали грати інакше. Матч не видовищний, але й непоганий.

Ми грали проти команди, у якої складно відбирати м'яч, і за статистикою Лас-Пальмас пропускає мало голів. Дуже важлива перемога.

У нас мотивовані гравці на лаві запасних, які часто роблять великий внесок, виходячи на поле по ходу матчу.

Так, це арсенал, який ми маємо. Коли я дивлюся на лаву запасних, бачу багато можливостей змінити гру, тому що футболісти, що знаходяться в запасі, дуже мотивовані.

В останніх кількох матчах ми, можливо, забагато пропустили. Але ми також забили багато голів, і іноді через те, що ми багато атакуємо, у нас не завжди є баланс і від цього трохи страждає наша гра в обороні", — заявив італійський фахівець.

Наразі, мадридський Реал йде на першому місці у іспанський Ла Лізі, набравши 54 пункти після 21-го зіграного туру.