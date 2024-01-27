Іспанія

Завершився третій поєдинок 22 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять другого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Лас-Пальмас приймав мадридський Реал на Естадіо Гран Канарія.

Протягом першого тайму зустрічі команди так і не зуміли порадувати глядачів голами. По перерві відкрити рахунок у матчі вдалося саме господарям поля — відзначився Муньйос. Гостям знадобилося трохи більше десяти хвилин для відновлення паритету.

Вперше вивести "вершкових" вперед у цьому протистоянні зумів Чуамені, який за кілька хвилин до цього з'явився на полі з лави запасних. Фінальний свисток зафіксував п'яту поспіль перемогу Реала у чемпіонаті.

Лас-Пальмас — Реал 1:2

Голи: Муньйос, 53 — Вінісіус, 65, Чуамені, 84

Лас-Пальмас: Вальєс — Марвін (Герцог, 69), Суарес, Мармоль, С. Кардона — Ель Хаддаді (Пехіньйо, 78), Муньйос (Каба, 89), Перроне, Родрігес, Молейро (Лойодіс, 69) — С. Рамірес (М. Кардона, 78)

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Гарсія — Себальйос (Вальверде, 59), Камавінга (Чуамені, 81), Кроос — Діас (Хоселу, 59), Родріго (Гюлер, 81), Вінісіус (Менді, 90)

Попередження: Родрігес, Муньйос, Перроне — Родріго, Менді, Чуамені