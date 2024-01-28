Іспанія

Іспанський фахівець хоче відпочити.

Головний тренер Барселони Хаві заявив, що після відходу з каталонського клубу хоче проводити набагато більше часу зі своєю сім'єю. Його слова наводить Marca.

"Не знаю, що буде після Барси. Через цю посаду я менше часу проводжу із сім'єю. Вони страждають, а я не можу бути таким егоїстом всю кар'єру.

Точно можу сказати, що я залишуся вдома на деякий час і відпочиватиму з дітьми.