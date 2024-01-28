Іспанський фахівець хоче відпочити.
Getty Images
28 січня 2024, 14:27
Головний тренер Барселони Хаві заявив, що після відходу з каталонського клубу хоче проводити набагато більше часу зі своєю сім'єю. Його слова наводить Marca.
"Не знаю, що буде після Барси. Через цю посаду я менше часу проводжу із сім'єю. Вони страждають, а я не можу бути таким егоїстом всю кар'єру.
Точно можу сказати, що я залишуся вдома на деякий час і відпочиватиму з дітьми.
Я не поміняю своє рішення, навіть якщо ми виграємо Лігу чемпіонів. Сподіваюся, що ми виграємо цей турнір, я оптимістично налаштований.
Не може бути сумнівів у тому, що я повністю віддаюся цьому клубу. Я завжди ставив Барсу вище себе. Думаю, що футболістам сподобалося працювати під моїм керівництвом, ми створили вражаючий колектив.
Тепер із Лігою чемпіонів у мене пов'язані особливі надії. Я віддам всього себе за ці чотири місяці", — заявив Хаві.