Іспанія

Барсу чекають непрості часи.

Керівництво Барселони не має наміру продовжувати контракт зі своїм 31-річним капітаном Серхі Роберто, який розрахований до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, Барселона була готова запропонувати своєму вихованцю новий контракт ще на один рік, оскільки цю ініціативу лобіював головний тренер "синьо-гранатових" Хаві. Однак у зв'язку з тим, що іспанський фахівець прийняв рішення залишити Камп Ноу після цього сезону, керівництво каталонського клубу не вважають за доцільне пролонгувати трудову угоду з Роберто.

Цього сезону, Серхі Роберто відіграв за Барсу 14 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.