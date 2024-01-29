Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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29 січня 2024, 23:59
У рамках 22 туру іспанської Ла Ліги Хетафе на своєму полі приймав Гранаду.
Двох голів у першому таймі вистачило господарям, щоб здолати опонента.
Хетафе - Гранада 2:0
Голи: Грінвуд, 21, Майораль, 36.
Хетафе: Сорія — Іглесіас, Даконам, Альдерете, Ріко — Грінвуд, Максимович, Сантьяго (Альварес, 81), Мартін (Анхільєрі, 71) — Мата (Унал, 63), Майораль (Аленья, 71).
Гранада: Баталья — Рікард Санчес, Мендес, Мікель, Нева (Мауасса, 88) — Гумбау (Мелендо, 59), Серхіо Руїс, Вільяр — Узуні (Пуертас, 89), Аресо, Сарагоса.
Попередження: Ріко, 13, Грінвуд, 90 — Мендес, 87.