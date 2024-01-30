Іспанія

32-річний футболіст залишиться у нинішній команді.

Реал має намір нагородити захисника Даніеля Карвахаля новим контрактом після хорошого сезону, повідомляє Marca.

Фанати Реала часто критикували 32-річного футболіста, гравця постійно переслідували травми, але цього сезону Карвахаль перебуває у добрій формі.

На думку босів Реала, Карвахалю є ще що дати команді, тому йому запропонують продовжити контракт на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

Ця угода відповідає правилу клубу не укладати контракти терміном понад рік із гравцями старше 30 років.

У поточному сезоні Карвахаль провів 23 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 4 голи та 3 асисти.