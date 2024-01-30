Іспанія

Цікава рекомендація від наставника.

Головний тренер Барселони Хаві, який раніше оголосив про те, що залишить клуб після закінчення сезону, дав пораду тренерові, який змінить його в каталонському клубі.

"З ними трапиться те саме, що і з попередніми тренерами, ось у чому проблема. Моя порада — поводитись природно і не піддаватися впливу, мені це майже вдалося.

Моєю мрією було тренувати Барселону та перемагати, і вона здійснилася. Я зробив для клубу все, що міг.

Я пишаюся своєю роботою, і я був людиною клубу і завжди ним буду.

Моя порада — насолоджуйтесь цим, але це неможливо", — наводить слова Хаві Football Espana.