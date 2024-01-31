Іспанія

Форвард може згодом заробити ще чимало грошей рідному клубу.

Іспанська Валенсія вже не перший рік перебуває в стані невизначеності через проблеми в керівництві клубу, проте все одно залишається одним із активних гравців трансферного ринку.

Цієї зими "кажани" вчергове захотіли попрацювати з ухилом на перспективу, і звернули увагу на нападника мадридського Реала Петера Федеріко Гонсалеса Кармону, більш відомого, як просто Петер.

21-річний вихованець академії "вершкових" має за плечима вже три матчі в складі "дорослої" команди Реала.

До Валенсії він переїде на правах оренди до кінця сезону, після чого в клубу буде можливість придбати його всього за 2 млн євро.

Однак при цьому Реал залишить за собою 50% від вартості наступного продажу цього талановитого юнака.

У поточному сезоні за Кастілью Петер відіграв 18 матчів, забивши два голи та віддавши дві гольові передачі.