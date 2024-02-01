Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 20-го туру Прімери, який пройде 01 лютого та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Хетафе та Реал Мадрид.

ХЕТАФЕ — РЕАЛ МАДРИД

ЧЕТВЕР, 01 ЛЮТОГО, 22:00. КОЛІЗЕУМ, ХЕТАФЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

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Даний матч можна назвати дербі іспанської столиці. Команди будуть намагатися виграти і далі виконувати задачі у турнірі.

Якщо прослідкувати історію зустрічей Реала з Хетафе, то можна очікувати перемоги гостей, але навряд чи вона буде для них легкою. Зустрічі між цими командами зазвичай рівні, а переможець визначається в 1 або 2 голи.

У 6 з попередніх 7 матчів було забито менше 2,5 голів, і це може знову відбутися. Минула зустріч (2:1 у вересні минулого року) стала першою з березня 2018 року, коли вдалося забити по голу кожній команді.

Реал дуже добре знає Хетафе. З 2004 року вони зіграли вже 37 матчів і аж у 28 з них іспанський гранд був краще.

Реал робить усе, щоб піднятися на вершину турнірної таблиці Ла Ліги. Наразі вдалося записати 5 перемог поспіль у матчах чемпіонату. Також він виграв Суперкубок Іспанії у красивому стилі і хоче виграти ще один трофей.

Хетафе — команда середини таблиці. Зараз вона посідає 10 місце в іспанському чемпіонаті. У минулому турі вдалося виграти вперше за 3 матчі. Необхідно чекати на цікаве дербі у рамах Ла Ліги.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Хетафе: Сорія — Суарес, Альдерете, Альварес, Ріко — Грінвуд, Джене, Максімович, Мілья — Майораль, Унал

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Рюдігер, Начо, Менді — Вальверде, Чуамені, Модрич, Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Не зіграють: Арамбаррі, Моріба — Куртуа, Мілітао, Алаба

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