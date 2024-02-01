Іспанія

Форвард отримуватиме практику в добре знайомій лізі.

Уругвайський нападник англійського Манчестер Юнайтед Факундо Пеллістрі в цьому сезоні почав отримувати більше ігрового часу від Еріка тен Гага, проте цього все ще недостатньо для його сталого розвитку.

Саме тому під час зимового трансферного вікна "Червоні дияволи" ухвалили рішення про необхідність віддати 22-річного виконавця в чергову оренду.

До цього він мав півторарічну практику в складі іспанського Алавесу в рамках двох угод.

Цього разу Пеллістрі також відправили до іспанської Ла Ліги, але вже до Гранади.

Пізно вночі на 31 січня "насріди" оголосили про цей перехід офіційно.

Гранада покриватиме повністю зарплатню футболіста на час перебування в клубі, але права на викуп не матиме.

У цьому сезоні Пеллістрі відіграв 14 матчів (366 хвилин), зробивши один гольовий пас.