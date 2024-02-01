Іспанія

Аргентинський фахівець розкритикував RFEF.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне вважає ігровий календар несправедливим для його команди. Наводить слова аргентинця Cadena SER.

"Я ставлю себе на місце фаната Атлетіко, і це здається несправедливим і неповажним щодо мене.

Федерація давно знала, що така проблема виникне. Якщо Федерація вирішує, що одна команда має на два дні довше готуватися до матчу, ніж інша, то це мені здається неповагою до наших фанатів.

Різниця в один день – це нормально. Але мені здається несправедливим, коли одна команда має п'ять днів на підготовку до півфіналу Кубка, а друга – три.

Це неповага до наших фанів. Вони заслуговують на те, щоб їхні гравці готувалися до такого важливого матчу, як півфінал Кубка Іспанії, як мінімум чотири дні. Це не означає, що ми переможемо чи програємо, бо готувалися більше чи менше. Це питання поваги, бо одна команда готується п'ять днів, а інша – три", — сказав Сімеоне.

Нагадаємо, четвертого лютого Атлетіко зіграє з Реалом у Ла Лізі, а вже шостого лютого проведе матч півфіналу Кубка Іспанії проти Атлетіка. При цьому суперник матиме на 48 годин більше часу на відновлення. Матч баскського клубу з Мальоркою пройде другого лютого.