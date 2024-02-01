Іспанія

Важкі три пункти для команди іспанця.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги, каталонська Барселона на своєму полі мінімально переграла Осасуну (1:0). Півзахисник "блаугранас" Педрі прокоментував важку перемогу своєї команди.

"Це була дуже складна гра через динаміку, в якій ми були. Сам тиждень був трохи дивним для всіх, але нам вдалося виграти матч із командою, яка дуже сильно викладається на полі. Головне – три очки та продовжувати перемагати.

Ла Ліга складний турнір, але я бачив речі і гірше. Ми повинні боротися за перемогу до кінця, боротися за клуб, який, я думаю, на це заслуговує. Намагатимемося продовжувати здобувати по три очки в кожній наступній грі", — наводить слова іспанця Mundo Deportivo.