Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 31 січня 2024 року, 16:30.

У рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона приймала на своєму полі Осасуну та здобула мінімальну перемогу.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Вітора Роке на 63-ій хвилині, який став для 18-річного бразильця дебютним за "блаугранас".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Осасуна в рамках 20-го туру іспанської Ла Ліги-2023/24:

Барселона — Осасуна 1:0

Гол: Роке, 63



Барселона: І. Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Педрі (Ромеу, 77), де Йонг, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Торрес (Фермін, 7, Роке, 62).



Осасуна: Айтор Фернандес — У. Гарсія, Д. Гарсія, Еррандо — Аресо, Монкайола (Барха, 83), Торро (Ібаньєс, 83), Аймар (Брашанац, 68), Мохіка — Будімір (Р. Гарсія, 68), Арнаїс (Рауль, 68).



Попередження: Педрі — У. Гарсія.

На 67-й хвилині був вилучений Унаї Гарсія (Осасуна) (друге попередження).