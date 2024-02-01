Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Хетафе та мадридський Реал.

Хетафе та мадридський Реал проведуть принциповий регіональний матч у рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги.

Карло Анчелотті, після перемоги над Лас-Пальмасом (2:1), залучив до стартового складу Васкеса на правий фланг оборони, тоді як Чуамені зіграє в опорній зоні, а Вальверде та Модрич розташуються над ним. Беллінгем повернувся до стартового складу, тоді як Хоселу гратиме в парі нападників разом із Вінісіусом.

Хетафе: Сорія — Джене, Дуарте, Альдерете — Суарес, Мілья, Максимович, Альварес — Кармона, Майораль, Грінвуд.

Запасні: Фусато, Ангілері, Мата, Оскар, Аленья, Латаса, Ріко, Іглесіас, Єллу, Мартін.



Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер, Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич — Беллінгем — Хоселу, Вінісіус.