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Хетафе — Реал 0:2
Голи: Хоселу, 14, 56

Хетафе: Сорія — Джене (Ріко, 56), Дуарте (Латаса, 56), Альдерете — Суарес, Мілья, Максимович (Єллі, 88), Альварес — Кармона, Майораль (Мата, 88), Грінвуд.

Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер (Камавінга, 46), Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич — Беллінгем (Карвахаль, 88) — Хоселу (Діас, 88), Вінісіус (Родріго, 75).

Попередження: Джене — Менді