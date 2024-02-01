Іспанія

Лунін відіграв "на нуль" у переможному для Реала дербі проти Хетафе

Український воротар допоміг команді Карло Анчелотті виконати завдання в захисті, а Хоселу на протилежному боці поля взяв на себе завершення атак.

Хетафе — Реал, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Хетафе — Реал 0:2

Голи: Хоселу, 14, 56



Хетафе: Сорія — Джене (Ріко, 56), Дуарте (Латаса, 56), Альдерете — Суарес, Мілья, Максимович (Єллі, 88), Альварес — Кармона, Майораль (Мата, 88), Грінвуд.



Реал: Лунін — Васкес, Рюдігер (Камавінга, 46), Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Модрич — Беллінгем (Карвахаль, 88) — Хоселу (Діас, 88), Вінісіус (Родріго, 75).



Попередження: Джене — Менді