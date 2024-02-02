Іспанія

Президент каталонського клуба не збирався звільняти іспанського фахівця.

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що не припускав думки про те, щоб звільнити головного тренера "синьо-гранатових" Хаві, який раніше сам оголосив про звільнення з клубу після завершення нинішнього сезону.

"Я не думав звільняти Хаві. Він на це не заслуговує, я б не став звільняти його. Він перший, хто вірить у наш успіх. Ми не викинули рушник на ринг, ми ще боремося в Ла Лізі, в Лізі чемпіонів. У нас досить потужний склад, який може перемогти Наполі.

Я не розмовляв із жодним тренером. Це робота Деку. Варіанти обмежені, але всі питання до нашого спортивного директора", — заявив президент Барси.

Нагадаємо, 27 січня, Хаві після поразки від Вільярреалу (3:5) оголосив, що залишить команду наприкінці сезону.