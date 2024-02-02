Іспанія

В Іспанії не дуже.

Головний тренер Барселони Хаві вважає, що в Іспанії не цінують роботу тренерів. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"За межами Іспанії високо цінують тренерську роботу – справжні футбольні люди відзначають нашу працю. Наприклад, роботу Іманоля Альгуасіля, Марселіно, Аррасате. Будь-якого тренера. Але не в Іспанії.

Була зроблена дуже хороша робота в Барселоні, і я все ще сподіваюся добре завершити цей сезон", — заявив іспанський фахівець.