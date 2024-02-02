В Іспанії не дуже.
Хаві, Getty Images
02 лютого 2024, 19:10
Головний тренер Барселони Хаві вважає, що в Іспанії не цінують роботу тренерів. Його слова наводить Mundo Deportivo.
"За межами Іспанії високо цінують тренерську роботу – справжні футбольні люди відзначають нашу працю. Наприклад, роботу Іманоля Альгуасіля, Марселіно, Аррасате. Будь-якого тренера. Але не в Іспанії.
Була зроблена дуже хороша робота в Барселоні, і я все ще сподіваюся добре завершити цей сезон", — заявив іспанський фахівець.