Іспанія

Суперечки між футбольними столицями Іспанії не припиняються.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта розкритикував мадридський Реал за їхнє ставлення до іспанського арбітражу. Слова іспанського функціонера наводить RAC1.

"Мадрид поводиться погано, він виявляє неприйнятний цинізм. Суддя Хоакін Агірре продовжив судовий процес у справі Негрейри через прохання Реала. Вони не можуть нічого знайти вже протягом року. Було доведено, що ми не купували арбітрів, продовження термінів розслідування має межу. До цього мадридський Реал контролював керівників футбольних суддів Іспанії упродовж 70 років, але ми не говоримо про це.

Те, що робить телебачення Реала — це ганьба. Якщо вони мають порядність, то я не розумію, як вони можуть займатися подібним. Суддівський комітет, федерація мають діяти, а не мовчки спостерігати за цим свавіллям", — заявив Лапорта.