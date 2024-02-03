Іспанія

"Кольчонерос" можуть не зрозуміти.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думкою про президента Реала Флорентіно Пересе, напередодні очного матчу команд у 23-му турі іспанської Ла Ліги. Слова "Ель Чоло" наводить Relevo.

"У Реала чудовий тренер, який дуже добре керує командою. Також у них дуже сильний президент. Флорентіно чудово керує клубом, який є найкращим у світі.

Я захоплююся ним за те, як він продовжує висувати вимоги до футболістів, які грають у Реалі. Футболісти йдуть — Роналду, Рамос, а клуб залишається, бо ним зразково керують. Це приклад для наслідування", — заявив 53-річний аргентинець.

"El Derbi madrileño" між Реалом та Атлетіко пройде на Сантьяго Бернабеу, четвертого лютого, о 22:00 за київським часом.