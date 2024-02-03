Іспанія

На нас чекає запекле мадридське дербі.

Напередодні центрального матчу 23-го туру іспанської Ла Ліги між мадридським Реалом та Атлетіко, головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне поспілкувався з журналістами. Цитує аргентинця Relevo.

"Відповідальність за керівництво Атлетіко є найважчим у моїй роботі. Коли матчі закінчуються, я вже не знаю, чи я задоволений тим, що ми виграли, чи тим, що ми зняли з себе відповідальність за конкретний матч, у якому мали перемогти.

Я не знаю, скільки людей краще за Грізманна в даний момент. Можливо він просто найкращий. Антуан робить нас сильнішими, і я сподіваюся, що ми зможемо його підтримати, як команда.

Правда в тому, що нам пощастило зупинити Беллінгема у минулому матчі. Він видатний гравець. Джуд має те, за чим дуже важко простежити, а саме гра другим темпом, вхід до зони завершення з глибини. Він у клубі, де має все, щоб продовжувати вдосконалюватися, і він мені подобається", — заявив ентренадор Атлетіко.

"El Derbi madrileño" між Реалом та Атлетіко пройде на Сантьяго Бернабеу, четвертого лютого, о 22:00 за київським часом.