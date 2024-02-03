Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Валенсія та Альмерія.
Роман Яремчук, Getty Images
03 лютого 2024, 14:33
Валенсія зіграє проти Альмерії на Местальї в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.
Рубен Бараха, після поразки від мадридського Атлетіко (0:2), залучив до стартового складу Дженка в центрі оборони, тоді як Роман Яремчук долучиться до Уго Дуро в атаці.
Гаїска Гарітано, на тлі поразки від Алавеса (0:3), використав із перших хвилин Сентельєса ліворуч у захисті, тоді як Мелеро долучиться до трикутника в центрі поля, а Рамазані повернеться на лівий фланг атаки.
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Дженк, Гая — Лопес, Пепелу, Гільямон, Герра — Яремчук, Дуро.
Запасні: Доменек, Ріверо, Канос, Діакабі, Х. Васкес, Перес, Амалла, Коррея, Марі, Госальбес, Гонсалес, Гасіоровські.
Запасні: Маріно, Фернандо, Баба, Робертоне, Ембарба, Лазаро, Радованович, Посо, Ланга, Маресі, Ромеро.
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Чумі, Монтес, Сентельєс — Лопі, Гонсалес, Мелеро — Аррібас, Баптістао, Рамазані.
Гра Валенсія — Альмерія почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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