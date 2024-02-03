Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють Валенсія та Альмерія.

Валенсія зіграє проти Альмерії на Местальї в рамках двадцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Рубен Бараха, після поразки від мадридського Атлетіко (0:2), залучив до стартового складу Дженка в центрі оборони, тоді як Роман Яремчук долучиться до Уго Дуро в атаці.

Гаїска Гарітано, на тлі поразки від Алавеса (0:3), використав із перших хвилин Сентельєса ліворуч у захисті, тоді як Мелеро долучиться до трикутника в центрі поля, а Рамазані повернеться на лівий фланг атаки.

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Москера, Дженк, Гая — Лопес, Пепелу, Гільямон, Герра — Яремчук, Дуро.

Запасні: Доменек, Ріверо, Канос, Діакабі, Х. Васкес, Перес, Амалла, Коррея, Марі, Госальбес, Гонсалес, Гасіоровські.



Альмерія: Машиміану — Пубіль, Чумі, Монтес, Сентельєс — Лопі, Гонсалес, Мелеро — Аррібас, Баптістао, Рамазані.