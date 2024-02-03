Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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03 лютого 2024, 19:27
У рамках 23 туру іспанської Ла Ліги Гранада приймала Лас-Пальмас.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили.
Гранада — Лас-Пальмас 1:1
Голи: Мендес, 43 – Пехіньо, 68.
Гранада: Баталья, Рікард Санчес, Мендес, Піонтковскі, Нева, Пельістрі (Корбяну, 63), Вільяр (Мауасса, 63), Мелендо (Мікель, 24), Руїс, Онгла (Гумбау, 90), Аресо (Узуні, 46).
Лас-Пальмас: Вальєс, Марвін (Коко, 90), Суарес, Мармоль, Кардона, Молейро, Родрігес, Луаодіс (Фабіо Гонсалес, 90), Пероне (Еррера, 63), Мунір (Пехіньо, 63), Сандро Рамірес (Каба, 81).
Попередження: Баталья (21), Марвін (42), Аресо (45), Вільяр (45), Сандро Рамірес (45), Нева (45), Луаодіс (86).
Вилучення: Піонтковськи (21), Ескандель (71).