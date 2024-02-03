Іспанія

Ймовірно, українець міг зазнати серйозної травми.

Артем Довбик, ймовірно, зазнав серйозної травми, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, пошкодження, через яке він пропустив поєдинок проти Сосьєдада, може мати серйозний характер. Ймовірно, він травмував меніск.

За найпесимістичніших розкладів українець пропустить залишок сезону, а також чемпіонат Європи-2024, якщо Україна туди потрапить.

Нагадаємо, що цього сезону Довбик провів 21 матч за Жирону в Ла Лізі: на його рахунку 14 голів і 5 асистів.