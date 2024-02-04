Іспанія

Команда Мічела зробила подарунок мадридському Реалу перед дербі команди Анчелотті проти Атлетіко.

Чемпіонські перегони в іспанській Ла Лізі зразка цього сезону вже є доволі цікавими за власною природою, бо в них лише побічно бере участь каталонська Барселона, тоді як, навпаки, дуже активною є інша команда з цього регіону — Жирона. Однак підопічні Мічела в лютому мають подолати одразу кілька дуже непростих випробувань, і лише після того ми вже остаточно зможемо сказати, чи матиме мадридський Реал конкуренцію в її особі, чи ні.

Першим на цьому шляху "червоно-білі" мали здолати баскський Реал Сосьєдад, який завітав на Монтіліві з явними намірами розжитись заліковими балами, а також випробувати власні сили на серйозному опоненті незадовго до поновлення розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА. І, на превеликий жаль для українських уболівальників, лише Віктор Циганков цього вечора з’явився в стартовому складі господарів, тоді як Артем Довбик із травмою невизначеного ступеня важкості залишився поза заявкою.

Кадрові проблеми були й у басків, а вже на третій хвилині на Іманолі Альгуасілі й виразу обличчя знайти було складно — на рівному місці травмував коліно Одріосола, тож це чергова втрата та "королівських" у поточній кампанії. І тоді цей прикрий епізод мав помітний вплив на поведінку Сосьєдада на полі. Усі намагались грати дуже обережно, від чого зиск мала виключно Жирона із своїми швидкими атаками.

На перший гольовий момент довелось трохи зачекати, але на 14 хвилині Циганков добряче вкрутив із штрафного під праву стійку, тож Реміро мав рятувати свою команду вперше. Удруге це робити голкіперу гостей довелось за кілька миттєвостей, коли його ударом із гострого кута на правому фланзі штрафного перевірив Алейш Гарсія.

А вже з третьої спроби каталонці забили. У фірмовому стилі. Савіо знову накрутив усіх на лівому фланзі та виклав подачу від лицьової на дальню для Еррери. Здавалось, де тут можна приховати несподіванку? Але VAR відмотав епізод аж на момент зародку, де, як з’ясувалось, у бразильця був офсайд. Мічелу це дуже не сподобалось, але якось протестувати було марною справою.

Гра продовжилась, і нарешті на завершення першої пів години ігрового часу контратака Сосьєдада дісталась запланованої мети. Оярсабаль також забив, але так само з офсайду під час відскоку м’яча від Гассаніги перед воротарським, тоді як голкіпер Жирони до цього парирував складний удар Андре Сілви. Як бачимо, не так просто було протистояти "королівським" навіть тоді, коли вони дещо обережно намагались діяти попереду.

А ось у другому таймі Сосьєдад уже було не впізнати, оскільки на ворота Жирони навалилась ціла група суперників і постійно давали про себе знати проблеми в захисті команди Мічела. Довелось рятувати кілька разів Гассанізі, тоді як партнери, як здавалось, змогли відновити атакувальний темп лише під саму завісу зустрічі.

Отже, ми, а також глядачі на Монтіліві, перебували в передчутті розв’язки, яка відбувалась уже без Циганкова на полі. Віктор зіграв непоганий матч, працював уздовж усього флангу, але попереду проблеми були в усіх гравців Жирони, тож він не став несподіваним виключенням. До речі, Валері, який вийшов замість нього на 80 хвилині, і мав один із найкращих моментів господарів після перерви, проте з вигідної позиції поцілив повз праву стійку вже в компенсований час.

Окрім цього, у нас ще кипіли пристрасті, тож навіть Мічел назбирав два попередження, тоді як Альгуасіль залишався тверезим у плані емоцій, бо постійні пошкодження в його футболістів, судячи з усього, остаточно доб’ють тренера незабаром. А ще його міг добити невикористаний момент Браїсом Мендесом, голи Гассаніга потягнув черговий мертвий м’яч із-під поперечини в цьому сезоні. Але то вже така справа — знову довелось поділити очки із суперниками.

У наступному турі каталонська Жирона гратиме в гостях у мадридського Реала, тоді як баскський Реал Сосьєдад прийматиме памплонську Осасуну.Жирона — Реал Сосьєдад 0:0Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера — Циганков (Валері, 80), Мартін (Торре, 70), А. Гарсія (Соліс, 80), Савіо — Порту (Стуані, 70).Реміро — Одріосола, Субельдія, Пачеко, Галан — Беккер (Барренечеа, 53), Субіменді, Турр’єнтес (Меріно, 52), Мендес — А. Сілва, Оярсабаль (Мендес, 86).Попередження: Еррера, Блінд — Турр'єнтес, Мендес, Субельдія