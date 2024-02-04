Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 3 лютого 2024 року, 22:00.

У двадцять третьому турі іспанської Ла Ліги каталонська Жирона на власному полі втратила очки в грі проти Реала Сосьєдад.

Матч розпочався з травми флангового захисника гостей Альваро Одріосоли, після чого господарі захопили ініціативу та навіть забили гол, але з офсайду, як показав VAR.

Сосьєдад відповів ближче до перерви, теж відзначився голом Оярсабаля, і теж він відбувся з положення "поза грою".

А ось у другій половині перевага була на користь гостей і Жирона подекуди була змушена просто відбиватись.

Команда Мічела лише на завершення гри повернулась до атаки, однак забити так і не зуміла.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Жирона — Реал Сосьєдад у 23 турі Ла Ліги-2023/24:

Жирона — Реал Сосьєдад 0:0

Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Блінд, Гутьєррес — Еррера — Циганков (Валері, 80), Мартін (Торре, 70), А. Гарсія (Соліс, 80), Савіо — Порту (Стуані, 70).

Реал Сосьєдад: Реміро — Одріосола, Субельдія, Пачеко, Галан — Беккер (Барренечеа, 53), Субіменді, Турр’єнтес (Меріно, 52), Мендес — А. Сілва, Оярсабаль (Мендес, 86).

Попередження: Еррера, Блінд — Турр'єнтес, Мендес, Субельдія.