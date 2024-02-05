Іспанія

Часи змінюються, як і сама Барса.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку, висловився про зміни у конкуренції на футбольному трансферному ринку. Цитує португальця La Vanguardia.

"Коли Барса виходила на трансферний ринок 20 років тому, конкуренцію їй складали лише мадридський Реал, Манчестер Юнайтед та ще декілька клубів. Наразі всі клуби АПЛ мають можливість підписувати великі контракти. Є ще ПСЖ та Манчестер Сіті, які були не такі сильні, як зараз.

Гравці мають багато варіантів, але Барселона, як і раніше, має сили, щоб залучати гравців, які будуть відігравати важливу роль у такому видатному клубі", — сказав Деку.