Іспанія

"Блаугранас" хочуть оформити повноцінні трансфери двох португальців, які наразі виступають на правах оренди.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш та крайній захисник Манчестер Сіті Жоау Канселу, які поточний сезон проводять на правах оренди в Барселоні, можуть влітку на постійній основі стати гравцями каталонського клубу.

Спортивний директор Барселони Деку заявив, що клуб прагне домовитися про повноцінні трансфери обох представників збірної Португалії.

"Канселу працює дуже добре. Феліш також розпочав на високому рівні та приніс нам дуже важливі очки у цьому сезоні. Їхні потенційний повноцінний переїзд до Барселони залежатиме від багатьох факторів... Але ми спробуємо підписати їх обох", — сказав Деку в інтерв'ю для La Vanguardia.

Нагадаємо, раніше Деку також висловився про чемпіонські перегони в поточному розіграші Ла Ліги, роботу системи VAR в Іспанії та "справу Негрейри".