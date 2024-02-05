Іспанія

Несподіване рішення іспанського фахівця.

Спортивний директор Барселони Деку поділився думкою стосовно заяви Хаві про звільнення з посади головного тренера клубу після закінчення цього сезону. Цитує португальського функціонера La Vanguardia.

"Я не чекав на заяву Хаві. Я працював з ним день у день, і ми планували підписання нових гравців, подібних до трансферу Вітора Роке, протягом декількох тижнів, а також вирішували, чи потрібно нам підписувати нового виконавця у січні через травму Бальде.

Я завжди вірив у Хаві і в мене жодного разу за весь цей час не було думки про його звільнення. В моїх очах він ідеально підходив Барсі", — заявив Деку.

Раніше, Деку порівняв конкуренцію Барселони на трансферному ринку в минулому та теперішньому часі.