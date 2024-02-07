Іспанія

Клуб намагатиметься врятуватись за рахунок досвіду.

Іспанська Альмерія цього сезону перебуває в глибокій кризі ігрових результатів і банально не може здобути перемогу вже впродовж 23 турів національної першості.

За таких обставин останнє місце колективу в турнірній таблиці є справою зовсім буденною, однак у клубі дуже хочуть вибратись із цього скрутного становища.

Для цього Альмерія була активною під час зимового трансферного вікна, і вже після його офіційного завершення здійснила ще одне вагоме підписання.

Іспанський атакувальний півзахисник Хонатан Вієра напередодні долучився до клубу.

34-річний виконавець підписав контракт строком до літа 2025 року.

Його останнім клубом був рідний Лас-Пальмас, який він залишив фактично посеред поточної кампанії.

Також Вієра за свою тривалу професійну кар’єру встиг пограти за Валенсію, Райо Вальєкано, бельгійський Стандард та китайський Бейцзин Гоань.

У поточному сезоні на його рахунку два голи та один гольовий пас у дев’яти матчах.