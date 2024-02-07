Стали відомі стартові склади команд для першого півфінального поєдинку Кубку Іспанії, у якому зіграють мадридський Атлетіко та баскський Атлетік.
Мемфіс Депай, Getty Images
07 лютого 2024, 22:15
Мадридський Атлетіко та баскський Атлетік проведуть перший матч півфіналу Кубка Іспанії на полі стадіону Метрополітано.
Дієго Сімоне, після нічиєї в дербі проти Реала (1:1), залучив до стартового складу Моліну та Ліно на фланги оборони, тоді як Мандава гратиме в трійці центральних захисників, а Барріос повернеться до центральної ланки. Депай складе пару нападників із Грізманном.
Ернесто Вальверде, на тлі перемоги над Мальоркою (4:0), використав із перших хвилин Агірресабалу до рамки воріт, тоді як Лекуе та Вівіван гратимуть у захисті, а Беренгер розташується ліворуч в атаці.
Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Вітсель, Мандава, Ліно — Барріос, Коке, Де Пауль — Депай, Грізманн.
Запасні: Молдован, Гоміс, Пауліста, Ермосо, Сауль, Льоренте, Рікельме, Вермерен, Корреа, Мората.
Запасні: Сімон, Альварес, Весга, Муньяїн, Д. Гарсія, Де Маркос, Вільялібре, А. Еррера, Р. Гарсія, Арес, У. Гарсія.
Атлетік: Агірресабала — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — Галаррета, Прадос — І. Вільямс, Сансет, Беренгер — Гурузета.
Гра Атлетіко — Атлетік почнеться о 22:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.