Дані клуби сповнені рішучості виграти трофей. Можна сказати, що кожен з них має хороший сезон. Атлетіко демонструє цікаву гру і традиційно йде на високому місці. Атлетік активно намагається вийти у єврокубки.

Стосовно колективу Дієго Сімеоне дуже імпонує прогрес та стиль більш атакувального футболу у більшості матчів, чого раніше ми не бачили у його виконанні. Також необхідно сказати, що результати команди з Більбао є чудовою працею Ернесто Вальверде та тренерського штабу.

Зараз дані клуби є одними з найрезультативніших у іспанському чемпіонаті та топових лігах. Дуже часто їхні матчі цікаво дивитися.

На інших стадіях національного кубку кожен з них зміг виграти у грандів, Атлетіко у дербі переграв Реал, а Атлетік зміг не дозволити вийти далі Барселоні. Тому назвати фаворита у даній зустрічі буде важко.

У турнірі хлопці Дієго Сімеоне тріумфували у 2012 році. Говорячи щодо їхнього опонента необхідно сказати, що команда вигравала даний титул у далекому 1984 році.

Матч цього сезону у Ла Лізі завершився на користь Атлетіка 2:0. Голами відмітилися Горка Гурузета та Ніко Вільямс.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Ермосо, Вітсель, Рейнілду — Моліна, де Пауль, Коке, Сауль, Ліно — Грізманн, Мората

Атлетік: Агірресабала — Лекуе, Вівіан, Паредес, Берчіче — де Галаррета, Прадос, І. Вільямс, Сансет, Арес — Гурусета

Не зіграють: Аспілікуета, Вітоло, Лемар — ..

Під питанням: Хіменес — Н. Вільямс

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