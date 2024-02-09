Іспанія

Одним словом "Мунуера".

Нападник каталонської Барселони Вітор Роке прокоментував своє вилучення у матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги з Алавесом (3:1). Слова 18-річного бразильця наводить Mundo Deportivo.

"Я вважаю, що жовта картка була несправедливою, принаймні друга. І тепер мені доведеться відбувати покарання.

Таким було рішення суддів, Барселона всіляко намагалася оскаржити його, але мені нічого не залишається, як відбути покарання та готуватися до наступної гри.

Спершу я не зрозумів, що сталося, тому був дуже здивований. Захисник йшов на мене ногою вперед, і, коли я побачив його, я спробував повернути ногу, щоб не вдаритися об нього і не отримати травми. Але гравець почав кричати і суддя показав мені жовту картку.

Суддя сказав мені: "Тут не так, як у Бразилії". Він сказав, що Ла Ліга не схожа на Бразилію. Я просто з повагою поставився до його рішення і покинув поле", — заявив вундеркінд Барси.

Нагадаємо, бразильського нападника Барселони був вилучений за дві жовті картки, які він отримав протягом п'яти хвилин. Перше попередження Роке отримав на 67-й хвилині за фол на захиснику Алавеса Науеле Теналії. У випадку з другою жовтою карткою, головний суддя Хуан Мартінес Мунуера вирішив, що Роке зіграв грубо, зачепивши ногу захисника Рафи Маріна, який здійснював підкат під бразильця.