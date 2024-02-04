Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 3 лютого 2024 року, 19:30.

У двадцять третьому турі іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на виїзді зуміла переграти Алавес.

Команді Хаві вдалось забити посеред першого тайму й виграти цей відтинок зустрічі в підсумку.

А ось на старті другої половини гри ситуація була неоднозначною, оскільки команди спочатку обмінялись голами, після чого гості забили третій зусиллями коштовного новачка Вітора Роке, але вже за кілька хвилин після цього його вилучили через доволі суперечливі попередження.

Але в підсумку "блаугранас" таки втримали перемогу й продовжили наздоганяти Реал та Жирону.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Алавес — Барселона в 23 турі Ла Ліги-2023/24:

Алавес — Барселона 1:3

Голи: Саму, 51 — Левандовські, 22, Гюндоган, 49, Вітор Роке, 63.

Алавес: Сівера — Теналья (Хаджи, 77), Марін, Дуарте, Хаві Лопес — Гевара, Бланко (Бенавідес, 77), Гуріді (Реббах, 64) — Сола, Саму (Панічеллі, 88), Ріоха (Сімеоне, 64).

Барселона: Пенья — Кунде, Араухо, Кубарсі (Ромеу, 83), Канселу (Форт, 46) — де Йонг, Крістенсен (Іньїго Мартінес, 82), Гюндоган (Вітор Роке, 59) — Ямаль, Левандовські, Педрі (Фермін Лопес, 75).

Попередження: Саму, 12, Сола, 90+7 — Вітор Роке, 67.

Вилучення: Вітор Роке, 72.