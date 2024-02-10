Іспанія

Завершився перший матч 24 туру чемпіонату Іспанії.

У рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Кадіс приймав Бетіс на Естадіо Нуево Міранділья.

Гості досить швидко вийшли вперед завдяки голу Вілліана Жозе. По перерві він же асистував Форнальсу, який відзначився дебютним голом за Бетіс. Відповісти бодай одним голом господарі поля так і не зуміли.

Кадіс — Бетіс 0:2

Голи: В. Жозе, 6, Форнальс, 46

Кадіс: Ледесма — Карселен, Фалі, Чуст, Л. Пірес — Алехо (Хуанмі, 46), Алькарас, Ескаланте (Фернандес, 69), Наварро (Гомес, 82) — Рамос, Собріно (Гвардіола, 69)

Бетіс: Сілва — Бельєрін, Песселья, Сократіс, Міранда — Кардосо, Рока (Руїбаль, 90) — Форнальс (Альтіміра, 90), Фекір (Карвалью, 78), Еззальзулі (Родрі, 70) — В. Жозе (Авіла, 78)

Попередження: Хуанмі — Сократіс