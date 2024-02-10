Іспанія

Ідеться про справу, що стосується трансферів десятирічної давнини.

Каталонська Барселона переживає геть не найкращі часи в фінансовому плані, оскільки постійно намагається виправити огріхи попередніх власників, і при цьому залишатись конкурентною в поточній боротьбі на трансферному ринку.

Нинішнє керівництво "блаугранас" зробило чимало кроків для того, аби клуб отримав хоч-якусь хитку фінансову стабільність, але останні новини ризикують зруйнувати навіть її.

Напередодні відбулось засідання Національного суду Іспанії в справі щодо виплати Барселоною податкових боргів під час оплати роботи агентів футболістів, які накопичились під час трансферів за період із 2012 по 2015 роки.

Ідеться про суму близько 23 млн євро, яка базується на розмірі заробітної плати та бонусів представникам гравців.

Суд вирішив, що ці статі видатків підпадають під дію системи оподаткування, тож клуб тепер має виплатити додатково певний обсяг штрафних санкцій.

Очікується, що Барселона подаватиме апеляцію на це рішення, після ознайомлення з висновком судової комісії.

Клуб наполягає на своїй доброчесності й водночас зазначає, що в рішенні відсутня доброчесність, оскільки інші клуби за подібні ухиляння від сплати податків не отримали жодних санкцій.

Тим часом напередодні каталонська Барселона програла ще й апеляцію щодо жовтої картки власному зірковому новачку.