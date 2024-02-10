Іспанія

Керманич Реала прокоментував можливу пенсію для власного підопічного.

Мадридський Реал у рамках двадцять четвертого туру іспанської Ла Ліги на власному полі прийматиме каталонську Жирону.

Реал — Жирона. Напередодні

Одним із запитань до головного тренера "бланкос" Карло Анчелотті за день до відповідальної дуелі було майбутнє центрального півзахисника Тоні Крооса, щодо якого останнім часом ходять чутки про можливе завершення кар’єри вже влітку.

"Кроос може піти на пенсію через чотири місяці? Якщо так, то у нього є характер, яйця", — заявив італійський фахівець.

Матч Реал — Жирона відбудеться 10 лютого, о 19:30.