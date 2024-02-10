Іспанія

Баск свого часу грав за мадридський Реал протягом п'яти років.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо потрапив до списку кандидатів на посаду головного тренера каталонської Барселони. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За даними джерела, "синьо-гранатові" уважно стежать за роботою 42-річного фахівця у німецькій Бундеслізі. Його розглядають, як заміну Хаві на посаді головного тренера команди, який заявив, що піде з клубу по закінченню цього сезона. При цьому зазначається, що Алонсо не є пріоритетним варіантом для Барси.

Хабі Алонсо очолив леверкузенський Баєр у 2022 році. На даний момент клуб очолює турнірну таблицю Бундесліги, набравши 52 пункти за 20 зіграних турів – 16 перемог та чотири нічиї.