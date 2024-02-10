Баск свого часу грав за мадридський Реал протягом п'яти років.
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10 лютого 2024, 11:25
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо потрапив до списку кандидатів на посаду головного тренера каталонської Барселони. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За даними джерела, "синьо-гранатові" уважно стежать за роботою 42-річного фахівця у німецькій Бундеслізі. Його розглядають, як заміну Хаві на посаді головного тренера команди, який заявив, що піде з клубу по закінченню цього сезона. При цьому зазначається, що Алонсо не є пріоритетним варіантом для Барси.
Хабі Алонсо очолив леверкузенський Баєр у 2022 році. На даний момент клуб очолює турнірну таблицю Бундесліги, набравши 52 пункти за 20 зіграних турів – 16 перемог та чотири нічиї.