Іспанія

Враховуючи зарплатню нідерландця, можливо Барсі треба подумати про продаж гравця.

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг не відповів на пропозицію каталонського клубу про пролонгацію його контракту до 2029 року. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Зазначається, що пропозицію було направлено футболісту ще три місяці тому. Керівництво Барселони запропонувало контракт, у якому не відбувалося зменшення заробітної плати 26-річного півзахисника, незважаючи на дуже високу зарплатню нідерландця та важкий фінансовий стан клубу.

Діючий контракт 26-річного півзахисника з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 37.5 (!!!) млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону, Френкі де Йонг зіграв за Барсу 22 матчі та забив один гол.

Раніше повідомлялося, що Де Йонг може залишити Барселону влітку.