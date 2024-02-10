Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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10 лютого 2024, 23:59
У рамках 24-го туру іспанської Ла Ліги Лас-Пальмас приймав Валенсію.
Господарі розібралися з гостями, відправивши в їхні ворота два голи. Зазначимо, що українець Роман Яремчук не взяв участі в поєдинку.
Лас-Пальмас — Валенсія 2:0
Голи: Суарес, 89, Марк Кардона, 90+5
Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Коко, Мармоль, Серхі Кардона — Парк (Араухо, 90+1), Муньос (Фабіо Гонсалес, 90+2), Перроне (Луаодіс, 80), Кіріан Родрігес, Мунір (Марк Кардона, 84) — Сандро (Молейро, 80).
Валенсія: Мамардашвілі — Фульк'є, Москера, Озкачар, Гая — Фран Перес (Канос, 74), Гільямон, Пепелу, Герра (Васкес, 74) — Дуро (Альберто Марі, 86), Амалла (Пітер Федеріко, 67).
Попередження: Мармоль, 48, Марк Кардона, 90+5.