Іспанія

Домінуюча перемога "вершкових".

У 24-му турі іспанської Ла Ліги, мадридський Реал знищив каталонську Жирону на Сантьяго Бернабеу (4:0). Ентренадор "галактикос" Карло Анчелотті висловився про перемогу на головним конкурентом в боротьбі за чемпіонство.

"Я щасливий, ми провели матч на дуже високому рівні. Ми надійно діяли в обороні з високою самовіддачею. Завдяки цьому команда швидко повертала м'яч і змогла скористатися тим рівнем майстерності, який притаманний нашій лінії атаки.

Реал добре контролював гру. Ми оборонялися низьким блоком на тлі тих проблем із складом, які у нас виникли. Також ми скористалися тим, що нам вдавалося добре контролювати м'яч на чужій половині та вдало віддавали вертикальні передачі, проводячи контратаки.

Наші центральні захисники зіграли дуже добре, хоча це не їх звична позиція на полі. Важливою була робота трьох центральних півзахисників. Атакуюча трійка теж старанно працювала. Самовіддача у захисті стала ключовим фактором, що дозволив не пропустити та здобути важливу перемогу", — цитує італійця As.

Завдяки перемозі над Жироною, Реал відірвався від каталонської команди на п'ять пунктів.