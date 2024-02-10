Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ла Ліги, що відбувся 10 лютого 2024 року, 19:30.

У 24 турі чемпіонату Іспанії-2023/24 мадридський Реал приймав Жирону на Сантьяго Бернабеу і здобув розгромну перемогу.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Вінісіуса. Беллінгем подвоїв перевагу "вершкових" у першому таймі.

По перерві він оформив дубль, а вже невдовзі Родріго теж відзначився голом. Рахунок міг бути більшим, але Хоселу не реалізував пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Жирона у 24 турі Ла Ліги-2023/24:

Реал — Жирона 4:0

Голи: Вінісіус, 6, Беллінгем, 36, 54, Родріго, 61

На 90+1-й хвилині Хоселу (Реал) не забив пенальті (штанга)

Реал: Лунін — Васкес, Чуамені, Карвахаль, Менді (Гарсія, 77) — Камавінга — Вальверде, Кроос (Модрич, 70) — Беллінгем (Діас, 57) — Родріго (Хоселу, 70), Вінісіус (Гюлер, 77)



Жирона: Гассаніга — Коуту, Е. Гарсія, Хуанпе, Гутьєррес — Мартін (Соліс, 70), А. Гарсія — Циганков (Валері, 70), Порту (Торре, 46), Савіо — Довбик (Стуані, 70)



Попередження: Менді — Хуанпе, Коуту