Іспанія

Легенда клубу.

Мадридський Реал хоче продовжити контракт із Лукасом Васкесом. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу найближчим часом запропонує 32-річному універсальному гравцю новий контракт до літа 2025 року.

Діюча угода іспанця з "вершковими" розрахована до кінця цього сезону з зарплатнею 9.3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.

Цього сезону, Лукас Васкес зіграв за Реал 23 матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.