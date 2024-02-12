Легенда клубу.
Васкес, Getty Images
12 лютого 2024, 19:16
Мадридський Реал хоче продовжити контракт із Лукасом Васкесом. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, керівництво "королівського" клубу найближчим часом запропонує 32-річному універсальному гравцю новий контракт до літа 2025 року.
Діюча угода іспанця з "вершковими" розрахована до кінця цього сезону з зарплатнею 9.3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у п'ять мільйонів євро.
Цього сезону, Лукас Васкес зіграв за Реал 23 матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.