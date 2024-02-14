Іспанія

У клубі не будуть відпускати півзахисника за дешеву ціну.

Барселона встановила новий цінник на Френкі де Йонга в контексті його можливого трансферу влітку - повідомляє MD.

Угода Френкі завершиться у 2026 році. Барселона зробила півзахиснику пропозицію про продовження, на яку де Йонг жодним чином не відповів.

Навпаки, якщо де Йонга не переконає проект або новий контракт, клуб може задуматися щодо трансферу. Вони вважають, що він коштує щонайменше 100 мільйонів євро.

Цього сезону 26-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.