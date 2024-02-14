Іспанія

У клубі розраховують на свого вихованця.

Атакуючий півзахисник Кіріан Родрігес оновив свою угоду з Лас-Пальмасом, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Новий контракт 27-річного іспанця розраховано до кінця червня 2028 року. До оновлення його угода втрачала чинність влітку 2026-го.

У цьому сезоні капітан "жовтих" взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, відзначившись 5 голами та асистом.

Нагадаємо, Родрігеса визнали найкращим гравцем Ла Ліги за підсумками січня.