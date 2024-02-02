Іспанія

Капітана Лас-Пальмаса відзначили нагородою.

В іспанській Ла Лізі оголосили результати голосування серед вболівальників за найкращого гравця турніру у січні 2024 року.

Переможцем у цій номінації став атакуючий півзахисник Лас-Пальмаса Кіріан Родрігес. Протягом місяця, що минув, 27-річний іспанець відзначився двома голами. Він допоміг своїй команді здобути шість очок у матчах проти Вільярреала вдома (3:0) та Райо Вальєкано на виїзді (2:0), тоді як Барселоні вдома (2:1) та мадридському Реалу теж вдома (2:1) Лас-Пальмас очікувано поступився.

У голосуванні капітан Лас-Пальмаса обійшов захисника мадридського Реала Даніеля Карвахаля, нападника Барселони Феррана Торреса, півзахисника Бетіса Іско та нападника Жирони Артема Довбика.

Нагадаємо, за підсумками грудня 2023 року найкращим гравцем іспанської Ла Ліги було визнано саме Довбика.