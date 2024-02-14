Іспанія

Ла Ліга також звернулася до ювенальної поліції з приводу інциденту.

Неповнолітній вболівальник, який сунув палець у дупу лівого вінгера Севільї Лукаса Окампоса, дізнався своє покарання, передає видання Marca.

Неприємний для аргентинського гравця інцидент стався 5 лютого, у матчі 23 туру Ла Ліги, в якому Райо Вальєкано приймав "нервіонців" і поступився з рахунком 2:1. Окампос одразу ж відреагував на дії глядача поєдинку, а вже після зустрічі попросив суворо покарати порушника його особистого простору.

Повідомляється, що вболівальника оштрафували на 6 тисяч євро та на 12 місяців заборонили йому відвідувати спортивні об'єкти. Ла Ліга також звернулася з приводу інциденту до прокуратури у справах неповнолітніх.