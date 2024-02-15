Іспанія

Один із визначальних виконавців для успіхів команди Мічела.

Каталонська Жирона вже проводить по-справжньому казковий сезон, продовжуючи боротьбу проти мадридського Реала за титул чемпіонів Іспанії.

І оскільки команда Мічела не збирається зупинятись на вже досягнутих результатах, її ключовим питанням найближчим часом буде збереження провідних виконавців стартового складу.

А претендентів на них уже чимало. Зокрема, аргентинським воротарем Пауло Гассанігою цікавились кілька дуже великих колективів.

Однак напередодні 32-річний гравець підписався від угодою про продовження дії чинного контракту з клубом аж до 2027 року.

Нагадаємо, що аргентинець дістався Жироні абсолютно безкоштовно, коли влітку минулого року перейшов на повноцінній основі з лондонського Фулгема з річною орендою до цього.

У поточному сезоні Гассаніга пропустив 29 голів у 24 матчах, у вісьмох із яких відіграв "на нуль".