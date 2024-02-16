Іспанія

Не факт, що німець погодився б на пропозицію каталонців.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн навряд чи очолить Барселону після відходу Хаві. Таку інформацію надає sport.es.

За інформацією джерела, німецький спеціаліст, у списку кандидатів на посаду головного тренера Барси, знаходиться не на перших рядках і фактично не розглядається, як приоритетний варіант.

По-перше, Євро-2024 завершиться лише в середині липня, через, що підготовка каталонського клубу до нового сезону протікатиме в найгірших умовах, ніж у конкурентів, в разі призначення німця.

По-друге, Барселона сподівається запросити досвідченішого тренера, який до того ж краще налагоджує відносини з футболістами.