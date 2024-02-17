Німець відновлюється від травми.
Рюдігер, Getty Images
17 лютого 2024, 10:50
Травмований захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер близький до повернення на поле. Про це повідомляє As.
За інформацією джерела, 30-річний німець буде готовий до гри із Севільєю в рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги. Вона відбудеться 25-го лютого на Сантьяго Бернабеу.
Нагадаємо, Центральний захисник "вершкових" отримав травму перед матчем 24-го туру Ла Ліги з Жироною (4:0). Німець отримав м'язове пошкодження стегна.
Цього сезону, Антоніо Рюдігер відіграв за Реал 30 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.