Іспанія

Німець відновлюється від травми.

Травмований захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер близький до повернення на поле. Про це повідомляє As.

За інформацією джерела, 30-річний німець буде готовий до гри із Севільєю в рамках 26-го туру іспанської Ла Ліги. Вона відбудеться 25-го лютого на Сантьяго Бернабеу.

Нагадаємо, Центральний захисник "вершкових" отримав травму перед матчем 24-го туру Ла Ліги з Жироною (4:0). Німець отримав м'язове пошкодження стегна.

Цього сезону, Антоніо Рюдігер відіграв за Реал 30 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.