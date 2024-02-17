Гості не змогли відповісти "матрацникам" нічим на п'ять пропущених голів.
Атлетіко - Лас-Пальмас, Getty Images
17 лютого 2024, 17:00
У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Лас-Пальмас.
Цей поєдинок не став якоюсь проблемою для "матрацників", та вони здобули більш ніж впевнену перемогу на Ванда Метрополітано.
Підопічні Дієго Сімеоне відправили у ворота Лас-Пальмас аж п'ять "сухих" м'ячів, здобувши у підсумку більш ніж впевнену перемогу з рахунком 5:0.
Атлетіко — Лас-Пальмас 5:0
Голи: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 62, Депай, 87
Атлетіко: Облак — Моліна (Вітсель, 64), Савич, Хіменес, Мандава — Сауль Ньїгес, Коке, Барріос (Вермерен, 71), Ліно (Рікельме, 63) — Корреа, Льоренте (Де Пауль, 64)
Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Коко, Мармол, Кардона (Сінкгравен, 74) — Марвін, Хаві Муньос, Перроне (Молейро, 58), Родрігес, Рамірес (Кардона, 58) — Ель Хаддаді (Пехіньйо, 81)
Попередження: Моліна, Ньїгес — Перроне