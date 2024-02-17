Іспанія

Гості не змогли відповісти "матрацникам" нічим на п'ять пропущених голів.

У рамках 25-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Лас-Пальмас.

Цей поєдинок не став якоюсь проблемою для "матрацників", та вони здобули більш ніж впевнену перемогу на Ванда Метрополітано.

Підопічні Дієго Сімеоне відправили у ворота Лас-Пальмас аж п'ять "сухих" м'ячів, здобувши у підсумку більш ніж впевнену перемогу з рахунком 5:0.

Атлетіко — Лас-Пальмас 5:0

Голи: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 62, Депай, 87

Атлетіко: Облак — Моліна (Вітсель, 64), Савич, Хіменес, Мандава — Сауль Ньїгес, Коке, Барріос (Вермерен, 71), Ліно (Рікельме, 63) — Корреа, Льоренте (Де Пауль, 64)

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Коко, Мармол, Кардона (Сінкгравен, 74) — Марвін, Хаві Муньос, Перроне (Молейро, 58), Родрігес, Рамірес (Кардона, 58) — Ель Хаддаді (Пехіньйо, 81)

Попередження: Моліна, Ньїгес — Перроне